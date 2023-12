Governo entrega títulos de regularização fundiária segunda-feira

Entrega ocorre hoje / Edemir Rodrigues

Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular), realiza a entrega de mais 165 títulos de Regularização Fundiária para as famílias do Aero Rancho. O evento será nesta segunda-feira (18), às 10h, na escola estadual Mário Blandino.

Os moradores, que estão no local desde o início da década de 1990 e já quitaram seus imóveis, receberão o título de propriedade.

As famílias atendidas possuem imóveis que já estão quitados, mas ainda registrados em nome do Governo do Estado. Após a regularização fundiária, a residência é transferida para o nome do proprietário. Desde 2017, a Agehab já regularizou 2.392 moradias na Capital.

Todo processo de regularização fundiária é gratuito para as famílias que recebem até 5 salários mínimos ou que não tenham outro imóvel.

A Escola Estadual Mário Blandino fina na Rua Plínio Mendes dos Santos, 91, no Aero Rancho.