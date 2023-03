Governo promove ações e programas para inclusão das pessoas com Síndrome de Down

Aluno da Juliano Varela em visita ao Bioparque Pantanal / Bruno Rezende

Nesta terça-feira (21) se comemora o Dia Mundial da Síndrome de Down. Em Mato Grosso do Sul o Governo do Estado promove políticas públicas, programas e recursos que possam contribuir com a inclusão e bem-estar deste público. O objetivo é dar exemplo e fomentar a conscientização na sociedade.

Uma das ferramentas é o apoio às entidades e Organizações da Sociedade Civil que trabalham diretamente com as pessoas com Síndrome de Down. Nos últimos quatro anos foram feitos chamamentos públicos por meio da Sead (Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos), para repasse de recursos a estas instituições.

Entre as entidades contempladas está o Cotolengo, Associação Juliano Varela, Associação Pestalozzi, Associação Marcelo Takahashi e Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Outra contribuição é a busca de emendas junto à bancada federal e estadual, para destinação de recursos.

“O Governo do Estado tem trabalhado em parceria com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atendem as pessoas com a síndrome de down. Isso reforça um compromisso com nossa população e a atuação em sociedade. Muitas vezes, um serviço prestado por uma OSC num bairro ou em uma cidade do interior tem recurso público investido via Governo do Estado. Essa atuação em parceria garante atendimentos e serviços de qualidade para quem precisa”, destaca a titular da Sead, Patrícia Cozzolino.

Apoio

O presidente da Federação das Apaes do Estado, Ottão Pereira de Almeida, destacou que a rede garante sua sustentabilidade por meio desta parceria com o Governo. “Além de repassar recursos, ainda garante o quadro pessoal da educação, cedendo professores para as escolas especializadas e os Centro de Atendimento Educacional Especializado”.

Ele citou que esta contribuição permite as atividades de arte, cultura, educação física, esporte, lazer e trabalho junto às famílias. Outro apoio importante é para a realização de eventos da instituição, como Olimpíadas Especiais e Festival da Arte.

“As Apaes ainda são contempladas com financiamento de projetos, apoios técnicos dos profissionais da Secretaria de Governo. A tradicional e firme parceria mantida com o Governo possibilita um amplo diálogo com as diferentes secretarias”, descreveu.

MS Acessível

Em vigor desde abril do ano passado, o programa “MS Acessível” é outra ação importante do Governo do Estado para ampliar as políticas públicas às pessoas com deficiência, onde está incluído as pessoas com síndrome de down.

A subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, Telma Nantes de Matos, explicou que o programa tem a intenção de promover encontros e discussões nos municípios, para que gestores, prefeitos e lideranças possam desenvolver ações e políticas públicas para este setor.

“O programa promove esta mobilização com os prefeitos, secretários e instituições da sociedade civil que fazem este trabalho tão importante, para garantir os direitos das pessoas com deficiência, que envolve a síndrome de down, em um trabalho feito em rede. Neste dia o importante é dar visibilidade a esta luta”, descreveu a subsecretária.

Estas ações e programas são prioridades para o Estado, já que a “inclusão” é um dos pilares da gestão do governador Eduardo Riedel. “No nosso plano de governo já colocamos a questão como prioridade e nós vamos colocar em prática para atender a população e este público que precisa da nossa atenção”.

Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Fotos: Bruno Rezende