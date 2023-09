Governo realiza feira de Educação Ambiental nesta sexta, no Parque das Nações Indígenas

Divulgação

Na semana em que se comemora o Dia da Árvore, data marcada por atividades relacionadas à preservação do meio ambiente, o Governo do Estado, por intermédio da SED (Secretaria de Estado de Educação) vai reunir, na tarde desta sexta-feira, 22, estudantes, diretores escolares, professores e gestores públicos para uma feira de Educação Ambiental, com o lançamento do Programa “MS+ECO: Escolas mais Sustentáveis”. Aberto ao público, o evento acontece na Arena do Parque das Nações Indígenas e terá início às 15h30.

“O Programa é uma iniciativa, a ser executada nas escolas da Rede Estadual de Ensino, voltada para a discussão, participação, democratização e implementação de políticas públicas de Educação Ambiental. Além do lançamento desta ação, ainda teremos palestras, oficinas e apresentações culturais, em um ambiente ideal para este fim, com intuito de contemplar estudantes e profissionais da REE/MS”, disse o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher.

Ponto central do encontro desta sexta, o programa é fruto de uma parceria com a Suzano Papel e Celulose. A ação prevê a entrega de um Selo (que recebe o nome de “MS+ECO”) para as escolas mais sustentáveis da Rede Estadual, além de uma premiação em dinheiro para aquelas escolas com maior pontuação, de acordo com as atividades realizadas.

Ao todo, serão quase R$ 120 mil em premiações distribuídas após a realização das ações para as dez primeiras colocadas e ainda quatro categorias de premiações “bônus”, para atividades inovadoras. A 10ª colocada vai receber R$ 2 mil e a 1ª deverá contar com um prêmio de R$ 20 mil.

Parcerias

Entre os parceiros do evento, estão: Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), MS Gás, Bioparque Pantanal, UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul), PMA (Polícia Militar Ambiental) e ICAS (Instituto de Conversação de Aninais Silvestres).

Serviço

O evento de lançamento do Programa, com participação dos estudantes, professores e gestores da Rede Estadual de Ensino, será realizado na Arena do Parque das Nações Indígenas a partir das 15h30.