Grave acidente na BR-262 deixa ao menos uma vítima fatal em Campo Grande

Um grave acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta terça-feira (20), na BR-262, entre o Indubrasil e a saída para Sidrolândia, em Campo Grande.

A colisão envolveu uma picape Fiat Toro e um caminhão, que aparentava estar carregado com cerveja.

Segundo as primeiras informações, os veículos teriam colidido frontalmente.

Testemunhas relataram que havia pelo menos duas pessoas na picape, sendo que uma delas morreu no local e ficou presa às ferragens.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e confirmaram o óbito. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está no local para controlar o tráfego e apurar as circunstâncias do acidente.

