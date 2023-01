Hilux destrói posto de combustível

Carro tombou / Nathalia Alcântara/ Midiamax

Caminhonete Hilux invadiu o escritório de um posto de combustível na Avenida Mascarenhas de Moraes, em Campo Grande, nesta terça-feira (10). O motorista bateu em um carro antes de parar no posto.

Conforme o Midiamax, o motorista da Hilux abasteceu no posto e, ao entrar na avenida, atingiu o Celta na lateral. Com isso, o passageiro ficou ferido e foi levado para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros.

Depois da colisão, o motorista perdeu o controle da Hilux, voltou para o pátio do posto e só parou ao atingir o escritório. Assim, os vidros se quebraram e a caminhonete acabou tombando.

O motorista conseguiu sair sozinho do veículo e presta esclarecimentos para a Polícia Militar de Trânsito. Testemunhas relataram que ele costuma abastecer no local e sair ‘arrancando’ com a caminhonete.

Por causa do acidente, o trânsito chegou a ficar lento no local por alguns instantes.