Homem com fratura exposta no braço e facada na barriga cai no meio de avenida

Populares tentam socorrer homem / Nathalia Alcântara, Midiamax

Um homem, ainda não identificado, com fratura exposta no braço e facada na barriga, caiu na faixa do meio da Avenida Afonso Pena, no Centro de Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (31).

Segundo informações do Midiamax, o homem estava desacordado e populares acionaram o socorro, enquanto tentavam reanimá-lo.

A vítima estava cambaleando pela Avenida Afonso Pena quando acabou caindo já machucada na faixa do meio, próximo a avenida Calógeras. Dois motoristas pararam para ajudá-lo e acionar o socorro.

Uma das suspeitas é de que ele tenha se envolvido em uma briga, na região da antiga rodoviária. Depois teria subido a Calógeras já ferido, parou no canteiro central da Afonso Pena e tentou se jogar na frente do carro, mas não foi atingido pelo veículo.

Ele foi encontrado desacordado e com uma fratura exposta grave no braço direito. Ele ainda estava com um ferimento no tórax do lado esquerdo, aparentemente provocado por uma faca.