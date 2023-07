Homem de 20 anos é preso por tráfico de droga

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira, 21/07, G.Y.D.P., de 20 anos, por tráfico de drogas. A prisão foi feita por uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações), no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande-MS.

Segundo apurado, os investigadores do GOI faziam diligências pelo bairro Dom Antônio Barbosa e região quando se depararam com um indivíduo, no momento em que ele recebia um valor de um motociclista, devido a suspeita de tráfico de drogas a equipe policial realizou a abordagem. Com o homem foi encontrada uma porção de maconha e R$ 36,00 em dinheiro.

Em entrevista com o motociclista, foi relatado que ele teria pedido uma porção de maconha e passado R$ 10,00 em dinheiro para o autor, momento que foi realizada a abordagem. Em buscas no local foram encontradas, em baixo de entulhos de concreto, mais 55 porções de maconha com a mesma embalagem da droga que estava com G.Y.D.P.

Diante dos fatos, ambos os envolvidos foram conduzidos para DEPAC CEPOL (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada), onde foi lavrado o flagrante