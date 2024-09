Homem é baleado em frente a pizzaria por suspeitos em carro

Fachada da Santa Casa de Campo Grande / CBN

Homem, de 27 anos, foi baleado após ser perseguido por ocupantes de um carro, na noite desta quinta-feira (5), em Campo Grande. Ele tem diversas passagens pela polícia, entre elas, constam tráfico de drogas e receptação. Ele foi socorrido em estado grave e está no hospital.

O jovem, conforme o Campo Grande News, foi denunciado duas vezes por tráfico de drogas. Segundo o Ministério Público, em 2020, o homem foi flagrado vendendo cocaína na casa onde vivia, na Vila Santa Luzia. No local, investigadores encontraram porções de maconha e cocaína, além de dinheiro sem origem comprovada.

Em outra denúncia, consta que no dia 4 de maio do ano passado, o comparsa dele foi flagrado com maconha em um Fiat Uno. Questionado, disse que a droga pertencia ao homem. Os policiais, então, foram ao imóvel dele e encontraram indícios de tráfico. Foram apreendidos apetrechos para o preparo da droga e posterior revenda.

Ainda, constam 14 ocorrências no nome dele, sendo por: crime de trânsito, 4 por receptação; 4 por tráfico; uma por homicídio, sem especificar se foi tentativa; 2 ameaças; posse de drogas e dano à propriedade.

No dia do crime, o homem estava a pé, quando passou a ser perseguido por ocupantes de um Chevrolet Classic, na Vila Nasser. Os suspeitos atiraram e a vítima foi atingida em frente a uma pizzaria, na Avenida São Nicolau. Depois, os suspeitos fugiram. A vítima foi socorrida em estado grave e levada para a Santa Casa.