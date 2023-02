Homem é encontrado morto em calçada na região central

Ana Oshiro - Midiamax

Um homem, ainda não identificado, que aparenta ter entre 50 e 60 anos, foi encontrado morto na região central de Campo Grande. O corpo foi encontrado na tarde desta terça-feira e a causa da morte será investigada.

Conforme informações do site Midiamax, o corpo estava em frente ao Senac, na Rua do Parque, atrás do Horto Florestal.

Assim, os bombeiros cobriram o corpo da vítima. A Polícia Militar também foi acionada ao local, além de Polícia Civil e Perícia.

A princípio a vítima não tinha ferimentos pelo corpo.