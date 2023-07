Homem é esfaqueado e fica com vísceras expostas na Capital

Foto: André de Abreu - TopMídiaNews

Um homem de 45 anos foi esfaqueado e ficou com as vísceras expostas na madrugada deste sábado, 29, em um bar na Rua Pedra Negra, no bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem participava da comemoração de aniversário de um amigo.

O suspeito de 23 anos, se aproximou e deu uma facada na cabeça e outra no abdômen do homem.

Ele deixou o local. O Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.