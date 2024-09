Homem é esfaqueado na cabeça durante assalto a motorhome

Erick Sena

Um homem de aproximadamente 50 anos, reagiu a assalto de um motorhome e foi esfaqueado na região da cabeça por volta das 22h desta segunda-feira (16), no Bairro Residencial Oliveira, em Campo Grande.

O veículo estava estacionado entre as ruas Petrópolis e Dorothea de Oliveira.

Segundo o Campo Grande News, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por testemunhas, que encontraram o homem ensanguentado. Equipe da Ursa (Unidade de Resgate e Serviço Avançado) também atendeu a ocorrência, assim como a PM (Polícia Militar).

A dinâmica do assalto ainda é desconhecida. Há suspeita de que houve luta corporal e que o agressor também foi esfaqueado. Familiares da vítima foram abordados pela reportagem, e ainda em choque, optaram pela recusa da entrevista.

A vítima foi socorrida até o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) mais próximo. A polícia encontrou muito sangue no chão e segundo apurado no local, o suspeito do furto fugiu. A faca utilizada no crime foi apreendida e o caso segue em investigação como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.