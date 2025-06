Homem é estaqueado nove vezes em pontilhão na Capital

Paulo Francis, Campo Grande News

Um homem, ainda não identificado, foi esfaqueado nove vezes na manhã deste domingo (15), em uma tentativa de homicídio ocorrida no pontilhão da Avenida Salgado Filho, em Campo Grande. A vítima foi encontrada acordada, mas desorientada, com ferimentos nas costas e no abdômen.

O crime aconteceu por volta das 6h30, segundo o Campo Grande News.

Marcas de sangue ficaram no asfalto, junto a uma blusa e chinelo que, segundo a Polícia Militar, seriam da vítima.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi socorrido por uma equipe da Ursa (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital.

O estado de saúde não havia sido divulgado até a publicação desta matéria.

A Polícia Militar, perícia e uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) estiveram no local.

Os suspeitos ainda não foram identificados, e diligências estão em andamento para localizar o autor da tentativa de homicídio.

