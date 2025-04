Homem é morto a tiro após discussão com vizinhos em Campo Grande

Direto das Ruas/ Campo Grande News

Um homem de 49 anos foi morto com um disparo de arma de fogo na madrugada deste domingo (20), após uma discussão com vizinhos no Bairro Estrela do Sul, em Campo Grande. O nome da vítima não foi divulgado pelas autoridades.



Segundo o portal Campo Grande News, o homem estava em casa com dois amigos quando se envolveu em uma discussão com um casal que mora ao lado. Os motivos da briga ainda não foram esclarecidos. Durante o desentendimento, um disparo foi efetuado e atingiu a vítima.



Não há confirmação se o homem chegou a ser socorrido, mas equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas. Ao menos oito viaturas, incluindo unidades do Batalhão de Choque, estiveram no local. Os suspeitos fugiram e permanecem foragidos até o momento.



De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atingida por um tiro e morreu em decorrência do ferimento. Uma testemunha apresentou conversas antigas que indicam a existência de um histórico de desentendimentos entre a vítima e os suspeitos.



O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Campo Grande.

