Homem é morto com 17 facadas pelo enteado na Capital

Campo Grande News

Itamar de Lima Cristaldo Junior, de 38 anos, foi morto com 17 facadas pelo enteado, suspeito de, 22, durante uma briga familiar ocorrida na madrugada de sábado (26), na Rua Professora Antônia Capilé, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender um caso de violência doméstica, mas ao chegar ao local encontrou uma situação de homicídio. De acordo com relato da mãe do suspeito, Itamar e e o jovem brigaram dentro da residência, segundo o Campo Grande News.

Em meio a confusão, Itamar teria ido até o carro, estacionado em frente à casa, e pegado uma faca.

Quando voltou para casa, continuou a briga com o enteado, que conseguiu tomar a arma e o golpeou diversas vezes.

A mãe do autor e esposa da vítima informou à polícia que ambos estavam alcoolizados e que o filho também havia feito uso de drogas.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito ainda no local. A perícia identificou 17 lesões provocadas pelas facadas no corpo da vítima, que foi encontrado caído no chão da residência.

Após o crime, o jovem fugiu levando a faca usada no homicídio. Equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) realizaram buscas, mas até o momento ele não foi localizado.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como homicídio qualificado por motivo torpe. A Polícia Civil segue com as investigações.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!