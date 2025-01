Homem é morto com golpe de faca em Campo Grande

Repórter Top

Um homem, ainda não identificado, foi morto com um golpe de faca no bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande. O crime aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (15),

De acordo com informações, o crime ocorreu em um ponto do bairro, mas a vítima conseguiu fugir do agressor e caiu na calçada, no cruzamento das ruas dos Andes com Sol Nascente.

Testemunhas relataram que conflitos entre usuários de drogas e moradores de rua são frequentes na região. Segundo elas, a briga que resultou na morte começou em outro local do bairro e se estendeu até onde a vítima foi encontrada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem já estava sem sinais vitais. A Polícia Militar isolou a área para que a Polícia Civil e a Polícia Científica realizassem os procedimentos necessários.

O caso será registrado como homicídio.