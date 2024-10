Homem é preso com arma após sequestrar própria esposa

Caso foi registrado na Deam / (Foto: Henrique Arakaki,Midiamax)

Um homem foi preso depois de sequestrar a esposa e ser denunciado pela entrada. O caso ocorreu na manhã desta sábado (26), no Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme o Campo Grande News, as equipes da Polícia Militar, Bope e BPChoque foram acionadas via 190 pela filha da vítima.

A jovem relatou que seu padrasto estava armado e havia levado sua mãe a força para dentro de seu carro.

Com as características do veículo e do autor, os militares saíram em diligências.

Portanto, o cerco policial foi feito na Avenida Ministro João Arinos, entrada do Bairro Jardim Noroeste.

Ao menos sete viaturas foram vistas no local. Dentro do veículo do homem foi encontrada uma arma de fogo. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Deam onde o caso é registrado.

A vítima também foi levada para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).