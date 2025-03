Homem Ã© preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em Campo Grande

Divulgação/ PM

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo durante a Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras, em Campo Grande, na tarde de segunda-feira (24). A ação foi conduzida pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.



A prisão ocorreu por volta das 13h30, após informações indicarem que o suspeito circulava em um veículo VW/Polo portando armamento. Durante a abordagem, os agentes encontraram um revólver calibre .38 da marca Taurus, municiado com cinco projéteis, além de outras 11 munições do mesmo calibre guardadas em sua mochila.



O indivíduo confessou que possuía a arma de forma irregular e sem registro. Diante da situação, foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo crime previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03).

