Homem é torturado por dupla em hotel por dívida de drogas

Depac Centro Campo Grande / Divulgação/Sejusp

Um homem de 42 anos, foi resgatado pela Polícia Militar com o rosto ensanguentado, após ser agredido e torturado por dois criminosos, que foram presos em flagrante. O crime ocorreu na sexta-feira (18), em um hotel na Rua Dom Aquino, no Centro de Campo Grande.

Uma equipe patrulhava a região quando foi abordada por uma pessoa na Rua Marechal Rondon. A testemunha relatou que dois homens armados estariam dentro do hotel agredindo a vítima, por conta de uma dívida de tráfico de drogas.

No local indicado pela testemunha, os policiais encontraram a vítima sentada em uma cadeira de fio, na recepção do hotel. Ele apresentava lesões visíveis e estava desorientado.

À PM, o homem contou que devia R$ 350 ao suspeito de 28 anos, referentes à compra de drogas. Na noite anterior, ele foi abordado pelo devedor e por uma mulher, supostamente esposa do agressor, que o obrigaram a acompanhá-los até o hotel.

No local, a vítima foi colocada na cadeira e passou a ser torturada com socos e chutes. Durante as agressões, os suspeitos ainda apontaram uma arma contra a cabeça do homem, simulando uma execução. Segundo a vítima, as ameaças de morte foram constantes durante o período de tortura.

O principal suspeito negou as acusações de tortura aos policiais, e disse que apenas estava cobrando a vítima por um furto em sua residência.

No entanto, ele admitiu ter utilizado um simulacro de arma de fogo para intimidar o homem. O objeto foi escondido pelo comparsa, de 43 anos, mas posteriormente localizado pelos policiais no interior do hotel.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia. Os criminoso passarão por audiência de custódia neste sábado.