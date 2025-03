Homem em situaÃ§Ã£o de rua Ã© morto a facadas na Capital

Madu Livramento, Midiamax

Em situação de rua, Willian Mareco Salomão, de 44 anos, morreu após ser espancado com golpes de pá e esfaqueado no bairro Taveirópolis, em Campo Grande, na manhã deste sábado (8). Ele foi encontrado morto em uma calçada ao lado da casa do irmão.

Segundo informações do Midiamax, Willian estava em situação de rua desde que a mãe faleceu e, por vezes, trabalhava em uma borracharia da região.

Ele era usuário de drogas e costumava ficar nas proximidades, sendo ajudado pelos moradores com alimentação.

No local, testemunhas contaram que a vítima era conhecida por cometer roubos na região, por isso, era impedida de entrar nas residências.

Assim, a suspeita dos vizinhos e familiares é que ele teria sido assassinado por desafetos devido a uma suposta cobrança de dívida.

Uma familiar que não quis se identificar, relatou que ficou em choque com o crime e acredita que Willian estaria dormindo quando foi atacado com facadas na nuca e golpes de pá.

Já uma vizinha contou que ouviu o barulho da vítima sendo atacada, mas não saiu de casa para ver.

A familiar afirmou que os policiais constataram que a vítima lutou bastante com o suspeito antes de morrer. Ao lado de Willian também foi encontrado um facão.

Na ocasião, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Willian morreu no local. Posteriormente, equipes da Polícia Civil também estiveram no local e investigam o homicídio.