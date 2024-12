Homem encapuzado invade casa e mata rapaz a tiros na Capital

Caso foi registrado na Depac / Henrique Arakaki, Midiamax, Arquivo

Um rapaz de 28 anos, foi morto a tiros na noite de sábado (28), dentro de uma casa no Bairro Jardim Batistão, em Campo Grande. O atirador estava encapuzado quando invadiu a residência atirando e fugiu logo após o crime. O caso foi registrado como homicídio simples.

Uma equipe da Polícia Civil foi acionada pela PM (Polícia Militar) que já estava no local do crime. Os militares relataram que foram chamados por volta das 22h30 para uma ocorrência de disparo de arma de fogo e quando chegaram viram, pela fresta do portão da casa, a vítima caída no chão, conforme o Campo Grande News.

Os policiais entraram e perceberam que o rapaz estava morto e com várias perfurações pelo corpo e muito sangue.

Os ferimentos aparentavam ser de tiros. Com isso, a área foi isolada e a Perícia foi chamada, bem como o médico do Corpo de Bombeiros para atestar oficialmente o óbito.

No local, estavam duas testemunhas. Uma delas contou que estava na casa com dois rapazes e que o encapuzado entrou já atirando na vítima e quando ele viu correu para o quarto para se esconder. Ao sair e viu o colega já caído fora da casa.

O segundo rapaz também viu o crime, mas com medo de ser atingido alegou ter saído correndo do local sem rumo.

Depois, entrou em contato com a irmão da vítima e relatou o que havia acontecido. Em seguida acionou equipe da DHPP (Delegacia Especializada de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa), voltando logo depois para a residência.

Nenhum dos dois soube dizer o nome do suspeito ou o motivo do crime. O corpo da vítima foi recolhido pela funerária e encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) e a ocorrência registrada como homicídio simples.