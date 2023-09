Homem morre após ser encontrado com queimaduras e ferimentos pelo corpo

Fachada da Santa Casa de Campo Grande / André de Abreu/TopMídia

Após pedir socorro e ser encontrado pela irmã com queimaduras e ferimentos pelo corpo, Cacildo Ferreira da Silva, 52 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande, nesta segunda-feira, 4. O homem veio transferido de Coxim.

De acordo com o boletim de ocorrência, no sábado a irmã de Cacildo foi até sua casa visitá-lo e quando chegou à residência encontrou a vítima caída no banheiro pedindo socorro.

O homem tinha marcas de queimadura na região do mamilo e mão direita. Além de ferimento na nuca e lesão neurológica grave. A vítima veio transferida para a Santa Casa de Campo no sábado e por volta das 17h desta segunda-feira, teve morte encefálica constatada pelo médico.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.