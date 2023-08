Homem morre e dois ficam feridos em tiroteio na Vila Sobrinho

Um homem morreu e dois ficaram feridos após tiroteio na Vila Sobrinho no início da manhã deste sábado (26). Rogério Campos de Moraes, de 46 anos, foi atingido e faleceu no banco do passageiro do Fiat Palio.

Segundo informações do Jornal Midiamax os três foram baleados na avenida Aeroporto, no cruzamento da rua Fernando de Noronha. O suposto assassinato aconteceu na Vila Sobrinho e os três atingidos teriam passagem, por tráfico de drogas ou roubo.

Os outros dois homens que sobreviveram foram levados para Santa Casa. Conforme informações levantadas pela reportagem, um estava consciente e outro em estado grave.

Neste momento o quarteirão está fechado pela Polícia Militar e equipes da Perícia fazem a investigação. Diversas cápsulas estão pelo chão, próximo ao carro. Seriam cerca de 30 disparos.