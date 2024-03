Homem morre entalado em chaminé ao tentar furtar fiação

Henrique Kawaminami, Campo Grande News

Um homem ainda não identificado morreu entalado em uma chaminé enquanto tentava entrar em uma boate para furtar a fiação elétrica, no início da manhã deste domingo (17). O estabelecimento fica na Avenida Ernesto Geisel, região do Bairro Cabreúva, em Campo Grande.

De acordo com o Campo Grande News, dois ladrões subiram o telhado, inclusive empurrando os arames para afastar a concertina, e acessar a boate.

Um deles subiu e deixou parte da fiação no telhado, mas retornou para buscar mais fios. Contudo, ficou entalado na chaminé.

Segundo o sargento da Polícia Militar Edmar Alves, o comparsa desceu do telhado e avisou um vigilante que o outro homem ficou entalado na chaminé. Na sequência, fugiu do local.

O ladrão ficou com o corpo preso e os braços para cima. Ele não resistiu e morreu no local. O Corpo de Bombeiros está no local e trabalha para retirar a vítima.