Homem que matou Giseli a pedradas e depois a queimou continuarÃ¡ preso

Giseli foi morta com pedrada na cabeça, jogada em poço e teve o corpo queimado / Redes Sociais

Jeferson Nunes Ramos, preso pelo feminicídio da namorada, Giseli Cristina Oliskowiski, de 40 anos, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande, continuará atrás das grades.

A decisão da Justiça foi durante audiência de custódia na segunda-feira (3), sessão que verifica se a prisão foi legal e decide se a pessoa deve ser solta ou permanecer custodiada. Com isso, ele permanece preso.

6º feminicídio em MS

O crime aconteceu no sábado (1º), na casa de Jeferson, localizada na Rua Filipinas, no Aero Rancho. De sexta-feira para sábado, uma vizinha ouviu o casal brigando, mas como eram "normais" tais discussões, a vizinha não deu muita atenção.

No dia seguinte, eles não foram vistos na residência, segundo o Campo Grande News.

À tarde, os vizinhos viram a movimentação da polícia na casa. “Foi uma surpresa quando vi ele amarrado pelos parentes dele. Ele gritava, não fui, não fui eu”, contou a vizinha.

Sobrinhos do autor que estavam no local disseram à polícia que Jeferson confessou a agressão, desencadeada após uma discussão com Giseli, que teria o agredido com três tapas no rosto.

Em resposta, ele jogou uma pedra na cabeça da vítima. Desacordada, a mulher foi colocada em uma espécie de poço desativado e teve o corpo queimado.

A dinâmica dos fatos subsequentes, assim como o combustível usado para criar as chamas não foram revelados pela polícia. Os dois eram namorados, não tinham filhos juntos e possuíam histórico de uso de drogas.