Homem sai de casa para não discutir com a esposa e acaba esfaqueado no Colibri

O homem identificado como Jeferson de 28 anos foi socorrido pelo Samu em casa na noite de ontem (22) depois de ser supostamente esfaqueado na rua Enzo Ciantelli, 67, próximo a avenida Guaicurus, no Colibri

A Polícia Militar foi acionada pela esposa da vítima relatando que seu marido saiu de casa por algumas horas sem dizer onde ia, e quando voltou tinha um ferimento de faca, estava com sangue na roupa e com algumas lesões.

Em contato com a vítima, Jeferson ele relatou que saiu de casa para andar à toa para evitar discussão com sua esposa e foi em direção a avenida Guaicurus com sua bicicleta e estava com fones de ouvido, quando dois indivíduos se aproximaram o derrubaram da bicicleta, o agrediram e desferiram golpes de faca.

Jeferson apresentava uma lesão próximo da sobrancelha esquerda que alegou ser da queda da bicicleta, outra atrás da cabeça, e uma lesão nas costas do lado esquerdo aparentemente causada por faca. Jeferson foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para a Santa Casa. S

A vítima disse ainda que não conhece os autores e não sabe os motivos, que acha que talvez queriam sua bicicleta. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa da Depac Cepol.