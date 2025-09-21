Acessibilidade

21 de Setembro de 2025 • 10:45

Buscar

Últimas notícias
X
Moreninhas

Homem tem mal súbito e morre durante partida de futebol

Celso tinha 58 anos e histórico de problemas cardíacos

Redação

Publicado em 21/09/2025 às 09:50

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cepol de Campo Grande / Divulgação

Celso Barros da Silva, de 58 anos, morreu após sofrer um mal súbito, na tarde deste sábado (20) ,enquanto jogava futebol em uma chácara conhecida como Recanto dos Amigos, na região das Moreninhas, em Campo Grande.

A esposa da vítima relatou à Polícia Civil, que o homem já possuía histórico de problemas cardíacos, utilizava medicação contínua e havia passado por duas cirurgias de cateterismo, sendo a última realizada no ano passado.

Segundo o Campo Grande News, durante a partida, ele sofreu o mal súbito e pessoas presentes tentaram realizar manobras de reanimação, mas não obtiveram sucesso.

Celson foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninhas, onde os socorristas confirmaram o óbito às 17h55.

Foram realizados 28 minutos de RCP (Reanimação Cardiorrespiratória), incluindo administração de adrenalina a cada dois ciclos, mas ele não resistiu.

O corpo foi encaminhado ao SVO (Serviço de Verificação de Óbito) após divergência sobre a unidade competente para o exame necroscópico. A mudança foi determinada pela autoridade policial, seguindo protocolos internos do Estado.

O caso foi registrado como morte natural na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Atenção

Feirão MS Moradia chega à sua 3ª edição em outubro

Estupro de vulnerável

Padrasto estupra enteada em casa de amigo na Capital

Economia

Semana do Pescado impulsiona comércio e vendas em Campo Grande

Fiscalizações da Operação Piracema já apreenderam 270 kg de pescado irregular

Começa neste domingo, 21ª semana do Pescado em MS

Homens são presos em Miranda por pesca com tarrafa e pescado fora da medida

Trânsito

Motociclista morto em acidente em Campo Grande era assessor da Câmara

Publicidade

Campo Grande

DOF apreende quase 900 kg de drogas em carro roubado na Capital

ÚLTIMAS

Incêndio

Foco de incêndio em terreno baldio preocupa moradores na Serraria

A área é densamente povoada, aumentando os riscos à segurança da comunidade local

Policial

Ciclista é encontrado morto com tiros nas costas em Sidrolândia

Polícia investiga homicídio ocorrido na rodovia próxima ao distrito de Quebra Coco

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo