Homem tem mal súbito e morre durante partida de futebol

Cepol de Campo Grande / Divulgação

Celso Barros da Silva, de 58 anos, morreu após sofrer um mal súbito, na tarde deste sábado (20) ,enquanto jogava futebol em uma chácara conhecida como Recanto dos Amigos, na região das Moreninhas, em Campo Grande.

A esposa da vítima relatou à Polícia Civil, que o homem já possuía histórico de problemas cardíacos, utilizava medicação contínua e havia passado por duas cirurgias de cateterismo, sendo a última realizada no ano passado.

Segundo o Campo Grande News, durante a partida, ele sofreu o mal súbito e pessoas presentes tentaram realizar manobras de reanimação, mas não obtiveram sucesso.

Celson foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninhas, onde os socorristas confirmaram o óbito às 17h55.

Foram realizados 28 minutos de RCP (Reanimação Cardiorrespiratória), incluindo administração de adrenalina a cada dois ciclos, mas ele não resistiu.

O corpo foi encaminhado ao SVO (Serviço de Verificação de Óbito) após divergência sobre a unidade competente para o exame necroscópico. A mudança foi determinada pela autoridade policial, seguindo protocolos internos do Estado.

O caso foi registrado como morte natural na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

