Homens são mortos com mais de 20 tiros em Campo Grande

Corpos ficaram caídos / CGNews/ Reprodução

Dois homens foram mortos à queima-roupa na noite desta sexta-feira (1), no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. Eles foram atingidos por 21 tiros, de acordo com exame preliminar da perícia. As vítimas têm 31 e 51 anos, mas os nomes ainda não foram divulgados.

Segundo o CGNews, os atiradores são procurados. A execução ocorreu por volta de 21h20. As vítimas estavam entre as ruas Adelaide Maia Figueiredo e Mitsuyo Aratani, quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta XRE, cor preta.

Os suspeitos, então, sacaram pistolas 9 mm (milímetros) e passaram a disparar contra as vítimas. Segundo o boletim de ocorrência, eles não tiraram os capacetes, então não foram identificados por testemunhas. Após disparar 21 vezes, fugiram. Cada vítima foi atingida por mais de 10 tiros.

Ainda segundo o site, as equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e da Polícia Militar fizeram diligências, mas até o momento ninguém foi preso. O caso foi registrado como "homicídio qualificado pelo recurso que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido", na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.