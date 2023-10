Hospital Cassems realiza mais um transplante de medula óssea com sucesso

Divulgação

Na última sexta-feira, 29, o Hospital Cassems de Campo Grande deu alta ao 4º paciente transplantado de medula óssea, na unidade. Este é o 4º transplante autólogo de medula óssea realizado pelo hospital, desde que foi autorizado pelo Ministério da Saúde, em julho de 2022. Leandro Pedrosa, 35 anos, possui Mieloma Múltiplo e estava internado na unidade hospitalar desde o início do mês.

A médica hematologista e responsável técnica pelo transplante de medula óssea, Soraia Romanini, destaca que o paciente que recebeu o 4º transplante no Hospital Cassems de Campo Grande é jovem e sofria com Mieloma Múltiplo.

“Nesta semana, realizamos o quarto transplante autólogo de medula óssea no Hospital Cassems de Campo Grande. Desta vez, em um paciente jovem com Mieloma Múltiplo, que apresentava acometimento ósseo extenso. O intervalo entre a quimioterapia e o transplante foi o mínimo necessário, possibilitando, assim, o melhor a ser oferecido ao paciente neste cenário”, pontua.

O paciente Leandro Pedrosa Severino foi internado na unidade hospitalar da Caixa dos Servidores no início de setembro e, desde o início, o que mais lhe deu suporte foi o atendimento da equipe do hospital.

“Eu vim para cá no dia 08 de setembro, para começar o tratamento e tudo correu bem. A ‘pega’ da medula surgiu ontem (28/09). É uma vitória e eu estou muito feliz e muito agradecido com toda a equipe que me atendeu, que trabalhou todo esse tempo e cuidou muito bem de mim. Eu estou super feliz e agora é vida nova. Estou recebendo alta hoje (29/09), estou indo para casa com uma sensação de que não tenho palavras para descrever. Toda a equipe do hospital me atendeu excelentemente bem. Recebi oração e apoio de todos, de gente que nem me conhecia”, agradece.

A hematologista salienta que um procedimento desta complexidade requer um suporte técnico de ponta, como o oferecido pelo Hospital Cassems.

“Para que possamos realizar um procedimento desta complexidade, é necessário contar com o suporte de diversos setores do hospital como o Centro Cirúrgico, Radiologia, CTI, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, entre outros, a fim de garantir que ocorra a adequada enxertia da medula transplantada, a ‘pega’, e, posteriormente, a alta hospitalar. Ressalto que se trata de paciente do interior do estado e que pode contar com melhor acesso ao tratamento em Campo Grande, com menor tempo de deslocamento para a internação e também para o acompanhamento ambulatorial”, destaca Soraia.

Para a mãe de Leandro, Socorro Ferreira de Lima Pedrosa, a sensação de levar o filho para casa após meses de angústia é a melhor possível. A mãe não se cansa de elogiar o atendimento de excelência e humanizado que ela e o filho receberam no Hospital Cassems de Campo Grande.

“É uma sensação muito boa ele estar de alta. Primeiramente, temos que agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade de ser beneficiária da Cassems. É um benefício muito bom e uma alegria muito grande ter a Cassems na nossa vida. Eu fico imaginando o que seria de nós sem a Cassems. Nós descobrimos essa enfermidade no final de novembro e ele iniciou o tratamento lá em Dourados. Ele foi encaminhado para Campo Grande para fazer o transplante de medula e ocorreu tudo bem. Eu estou muito feliz, grata à Deus e a todo o pessoal do Hospital Cassems, os médicos, enfermeiros, o pessoal da limpeza. Sou muito grata a todos vocês que são pessoas maravilhosas. Nós fomos muito bem acolhidos e bem tratados aqui. Para quem precisar fazer um transplante de medula, eu digo que confie em Deus e na tecnologia do Hospital Cassems de Campo Grande”, elogia.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, conta que, ao realizar o 4º transplante de medula óssea, após um ano do 1º, o Hospital Cassems de Campo Grande se coloca, cada vez mais, como referência em procedimentos de alta complexidade.

“Há pouco mais de um ano, estávamos aqui para comemorar o primeiro transplante de medula óssea. Hoje, estamos dando alta para o 4º paciente transplantado. Isso é motivo de orgulho para todos nós, porque aponta que os investimentos que fizemos em tecnologia e procedimentos dão os frutos pretendidos. Recentemente, a revista Exame, Mais e Melhores ranqueou a Cassems entre as 600 maiores empresas do país, além de ser a 18ª maior empresa do setor de Saúde, do Brasil, e maior empresa de saúde de Mato Grosso do Sul. Então, esse reconhecimento vem de investimentos como o Transplante de Medula Óssea, que só o Hospital da Caixa dos Servidores de Campo Grande é apto para realizar em todo o estado”, finaliza Ayache.