Hospital Regional realiza ação para captação de doadores de sangue

Cada bolsa de sangue coletada é capaz de salvar três vidas / Divulgação

A doação de sangue é um gesto de solidariedade e empatia para salvar a vida de quem precisa. Pensando nisso, a equipe de residência multiprofissional do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) promoveu nesta segunda-feira (06) uma ação para a conscientização e captação de doadores de sangue devido ao baixo estoque na Rede Hemosul.

Divididos em grupos, os residentes percorreram diversos setores do HRMS convidando os colaboradores e visitantes a realizarem a doação de sangue. A iniciativa ainda contou com a presença do Zé Sanguinho, mascote que contagiou a todos com sua alegria.

A campanha ‘Doe sangue, doe vida’ alerta a população sobre a importância de manter os estoques de sangue sempre abastecidos e não apenas em datas específicas ou quando algum conhecido precisa.

Cada bolsa de sangue coletada é capaz de salvar três vidas. O Hemosul realiza uma espécie de lapidação do sangue, onde cada bolsa é subdividida em três componentes: plasma, plaquetas e o concentrado pobre em leucócitos, que são prescritos pelo médico de acordo com a necessidade de cada paciente que receberá a doação.

Doação

É importante lembrar que, além do Hemosul Coordenador, o Hemosul possui unidades para coleta funcionando dentro do HRMS e da Santa Casa de Campo Grande.

Para doar sangue é necessário comparecer a uma das unidades de coleta portando documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelo pai ou mãe ou responsável legal, pesar 51kg ou mais, entre outros critérios que podem ser conferidos aqui.

Serviço

Em Campo Grande, as doações podem ser feitas em três endereços:

HEMOSUL HRMS

Rua Engenheiro Lutero Lopes, 36 – Aero Rancho

Segunda a Sexta: 7h às 12h

HEMOSUL COORDENADOR

Av. Fernando Correa da Costa, 1304 – Centro

Segunda a Sexta: 7h às 17h

Sábado: 7h às 12h

HEMOSUL SANTA CASA

Rua Rui Barbosa, 3633 – Centro

Segunda a Sexta: 7h às 12h