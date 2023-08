HRMS promove treinamento sobre feridas para 240 profissionais de enfermagem

O curso teve início na última semana e três turmas já foram capacitadas / Divulgação HRMS

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), por meio de sua Diretoria de Ensino e Pesquisa Institucional, está promovendo uma série de treinamento sobre manejo de feridas, voltada para os profissionais de enfermagem que atuam na atenção básica de Campo Grande.

O conteúdo da oficina é fundamentado nos quatro momentos da ferida: limpeza, debridamento, remodelação e coberturas. “Demonstramos como fazer o manejo de uma lesão com tecido desvitalizado. Na prática, usamos o pé de porco para fazer o debridamento instrumental”, detalhou a instrutora e técnica de enfermagem, Aparecida Maciel, que integra a equipe do Serviço de Cuidado com a Pele do HRMS.

Luana Souza, que atua na UBS Dona Neta, realizou um treinamento teórico no ano passado no HRMS que também abordou questões de feridas. A profissional recorda que logo depois que fez o curso praticou o que foi ensinado em uma paciente.“No primeiro curso tive muitas dúvidas e a equipe do hospital me auxiliou bastante. O conteúdo foi bastante enriquecedor que comecei a avaliar as feridas de outra forma. Inclusive logo depois teve uma paciente que avaliei, passei outra cobertura e a evolução foi bem diferente. Agora a gente consegue ter um outro olhar”, disse.

A capacitação se deu pela alta incidência de pacientes de Campo Grande encaminhados para o PAM (Pronto Atendimento Médico), com lesões, e atende a um dos contratos de gestão firmados pelo hospital, conforme destaca a gerente do Núcleo de Educação em Saúde Interprofissional do HRMS, enfermeira Suzi Strapasson, que também é instrutora do curso.

“Em alguns casos, pacientes são internados por complicações e infecções de lesões que poderiam ser prevenidas e tratadas nas unidades básicas de saúde. Por esse motivo e atendendo as premissas de um dos nossos contratos de gestão, estamos capacitando os profissionais ‘da ponta’ para que reflita de maneira positiva, tanto no atendimento ao paciente, quando no fluxo do hospital”, concluiu.

O curso teve início na última semana e três turmas já foram capacitadas. “Nossa missão sempre foi o cuidado integral à saúde e o ensino, e esse curso reflete nosso compromisso contínuo com esses valores. Através desse treinamento, estamos fortalecendo o atendimento nas unidades de saúde, aprimorando habilidades e conhecimentos e, assim, otimizando o fluxo no hospital”, destacou a diretora-presidente do HRMS, drª Marielle Alves Corrêa Esgalha.

Durante todo o mês de agosto, 240 profissionais da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde), entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, serão treinados pela equipe do HRMS. Além das servidoras Aparecida Maciel e Suzi Strapasson, a técnica de enfermagem Joseane Ferreira de Souza Saconi também integra o time de instrutoras do curso.