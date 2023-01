Idosa atropelada na faixa de pedestre segue internada na Santa Casa

Alex Machado

Idosa, de 71 anos, atropelada na faixa de pedestre, no cruzamento da Avenida Afonso Pena e Calógeras, no Centro de Campo Grande, continua internada na Santa Casa, conforme a atualização do boletim médico desta segunda-feira (2).

Conforme o site Midiamax, o hospital informou que a vítima de atropelamento está na ala da enfermaria, consciente e orientada.

Ela havia dado entrada na unidade na manhã de sábado (31), após ser atropelada por um Hyundai Tucson, em que a motorista, de 40 anos, estaria vindo de Aquidauana.

Após o impacto, a idosa foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado grave, ainda segundo o site.