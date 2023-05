Idosa capota o carro após perder o controle na BR-262

Após ter o carro “fechado” por um caminhão com carga de areia, uma mulher de 65 anos capotou o veículo na manhã desta quarta-feira, 24, na BR-262, próximo ao Terminal Intermodal de Campo Grande.

Conforme informações repassadas no local pelo Corpo de Bombeiros Militar, a vítima perdeu o controle do Fiat Uno ao ser fechada, ocasionando o capotamento no canteiro da rodovia. Ela não teve ferimentos graves, e conseguiu sair do carro sozinha, mas devido a situação, deverá ser encaminhada para a Santa Casa.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local da ocorrência. O trânsito flui normalmente na região.