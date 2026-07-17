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Idosa perde cerca de R$ 30 mil após golpe com falsa atendente de plano de saúde em MS

Criminosa utilizou chamada de vídeo para induzir vítima a liberar acesso ao celular e realizar movimentações bancárias

Redação O Pantaneiro

Publicado em 17/07/2026 às 16:17

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No decorrer da conversa, a golpista demonstrou conhecer informações bancárias da vítima / Ilustrativa

Uma idosa de 71 anos foi vítima de um golpe que resultou em um prejuízo de aproximadamente R$ 30 mil, em Campo Grande. A fraude foi praticada por uma mulher que se apresentou como funcionária da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) e utilizou uma chamada de vídeo para convencer a vítima a liberar permissões no aparelho celular.

De acordo com o boletim de ocorrência, a aposentada recebeu, nesta quinta-feira (16), uma ligação pelo WhatsApp de um número que exibia a identidade visual do plano de saúde. Durante a conversa, a suposta atendente informou que a vítima teria direito ao ressarcimento de valores cobrados indevidamente nas mensalidades de fevereiro e março.

Com a justificativa de orientar o procedimento para o reembolso, a mulher solicitou que a idosa participasse de uma chamada de vídeo. Durante a ligação, a vítima via apenas uma tela escura, mas conseguia ouvir normalmente a voz da interlocutora.

No decorrer da conversa, a golpista demonstrou conhecer informações bancárias da vítima, afirmando que ela possuía contas no Banco do Brasil e no Bradesco. Em seguida, passou a orientá-la a acessar os aplicativos dos bancos enquanto a chamada permanecia ativa.

A idosa desconfiou da situação e decidiu não seguir as orientações. Mesmo assim, após encerrar a ligação, percebeu que o celular estava travado e exibia um aviso indicando que a câmera e o microfone permaneciam em uso.

Na delegacia, os policiais conseguiram reiniciar o aparelho e verificaram que o aplicativo da Cassems havia recebido permissões amplas de acesso ao dispositivo, incluindo câmera e microfone. A vítima relatou que autorizou essas configurações durante a ligação, acreditando estar apenas realizando um procedimento necessário para receber o suposto reembolso.

Pouco tempo depois, ela foi avisada sobre uma movimentação financeira em sua conta bancária. Ao entrar em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) do Bradesco, descobriu que cerca de R$ 30 mil haviam sido retirados da conta.

A vítima foi orientada a não utilizar mais o celular até eventual perícia e a procurar as instituições financeiras onde mantém contas para verificar se houve outras movimentações irregulares. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado pela Polícia Civil.

Como evitar esse tipo de golpe

Especialistas orientam que os usuários nunca concedam permissões de acesso ao celular ou aos aplicativos bancários durante ligações ou chamadas de vídeo. Em caso de contato envolvendo promessas de reembolso, atualização cadastral ou confirmação de dados, a recomendação é encerrar a conversa e procurar diretamente os canais oficiais da instituição para confirmar a informação antes de realizar qualquer procedimento.

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