Idoso 'passa a mão' em jovem dentro de ônibus na Capital

Na manhã desta sexta-feira,14, uma jovem passou por uma situação indelicada dentro de um ônibus do transporte coletivo de Campo Grande, na rua Ceará, após ter sido apalpada por um idoso, que não teve a idade revelada. A Polícia Militar está no local atuando na ocorrência.

Segundo as informações do sites locais, a vítima estava no meio do ônibus quando teria sentido a mão do idoso em seu corpo e logo começou a gritar e xingar o suspeito.

O motorista José Paulo de Alcântara, de início, não percebeu do que se tratava e até imaginou que a jovem queria descer no ponto, mas testemunhas e outros passageiros, informaram que o suspeito teria passado a mão na vítima, numa possível tentativa de estupro.

O motorista percebendo a situação, trancou todas as portas e parou em um ponto, ligando para a Polícia Militar. Passageiros que teriam pedido para descer, pois trabalhavam próximo ao local, foram liberados para descer.

A linha de ônibus é o 081 - Term. Nova Bahia / Term. Bandeirantes e seguia para o terminal General Osório.