Idoso sai vivo de necrotério duas horas após hospital confirmar morte

Após ser informada sobre o óbito, a família de um idoso de 72 anos recebeu uma nova ligação e foi surpreendida com a notícia de que, na verdade, ele estava vivo. O caso aconteceu na quarta-feira (4) no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, onde o homem estava internado em estado grave por conta de um problema no coração.

Um parente do idoso, relatou que ele sofre de problema no coração e não estava aceitando a dieta passada pelo médico, conforme o Campo Grande News. Com isso, teve o quadro de saúde agravado e precisou ser levado para atendimento.

“Fomos para o posto de saúde no domingo de manhã e pediram vaga para o hospital porque não sabiam o quadro clínico dele. Segunda-feira conseguimos a vaga no Regional e ele foi para lá intubado. A princípio disseram que era uma infecção generalizada, mas pelos exames parece ser um choque cardiogênico, ou seja, o coração estava fraco”, disse a familiar do paciente.

Na quarta-feira, 20 minutos após o filho do idoso sair da visita, o hospital informou que ele havia morrido. A família então deu início aos trâmites para preparar o velório e sepultamento e avisaram a ex-esposa do idoso.

“Demos início a toda burocracia, avisamos minha sogra, porque apesar de não estarem mais casados, eles se ajudavam e moravam na mesma casa”, declarou a mulher.

No entanto, duas horas depois do aviso, a médica que atendeu o idoso entrou novamente em contato com a família avisando que, na verdade, o paciente ainda estava vivo. Segundo o relato, a descoberta aconteceu quando o corpo já estava no necrotério.

“Logo depois voltaram com ele para a ala vermelha e a nossa revolta é que provavelmente pularam algum protocolo. Estamos tentando assimilar toda a situação. Minha sogra ficou em choque. Conversamos com a médica e outro médico, nenhum dos dois soube explicar o que aconteceu”, afirmou a pessoa da família.

Sobre entrar com medidas judiciais, a família disse que neste momento está preocupada com o estado de saúde do idoso e que agora a prioridade é a melhora do paciente, por isso, não quer expor a identidade do homem.

Em nota, o Hospital Regional informou que lamenta o que aconteceu e está prestando toda a assistência necessária aos familiares. “Um procedimento administrativo foi aberto para apurar as circunstâncias que envolvem o caso. O paciente permanece em tratamento na unidade, recebendo os cuidados adequados de nossa equipe médica”.