Incêndio destrói cozinha de restaurante de Campo Grande

Incêndio destruiu teto do restaurante / Foto: Mirian Machado/Midiamax

Um incêndio destruiu parte da cozinha de um restaurante do bairro no cruzamento das ruas das Ampolas com a Ouro Verde, no Jardim Jóquei Club, em Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (30).

O subtenente Leonardo do Corpo de Bombeiros informou ao Jornal Midiamax que o local estava fechado e os proprietários estão viajando. Um morador avistou a fumaça saindo do estabelecimento.

Os militares controlaram as chamas com extintores controlaram, entretanto, fogo havia se alastrado rapidamente, atingindo forro e vários eletrodomésticos da cozinha.

Segundo informações preliminares, um curto-circuito pode ter causado as chamas. O Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou o trabalho de rescaldo.