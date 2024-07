Inscrições abertas para oficina de comédia em Campo Grande

As inscrições estão abertas para oficina de comédia em Campo Grande. Os interessados por comédia têm a oportunidade de participar de uma nova oficina na Capital, que será realizada todos os domingos durante três meses.

A atriz sul-mato-grossense Giovanna Zottino, de 27 anos, natural de Campo Grande, em parceria com a Escola Teatral Ator Domingos Terras (ADOTE), realizará a oficina teatral "Comédia em cena", para abordar o processo de criação e construção de personagens, roteiros e esquetes humorísticas.

Com duração de três meses, o curso será ministrado todos os domingos a partir de 4 de agosto e contará com exercícios práticos e teóricos que trabalham criatividade, agilidade mental, imaginação, trabalho em equipe, improviso, voz, corpo, dramaturgia, stand-up comedy, timing de comédia, gênese do personagem, construção da piada, história da comédia, tipos de comédia, figurino e maquiagem.

Duração: 3 meses

Início: 4 de agosto de 2024

Dia: Todos os domingos

Horário: 14h às 16h

Faixa etária: 16 anos

Local: Av. Tamandaré, 536, Vila Planalto (Escola Adote)

Link para inscrição: https://wa.me/message/ZERUP5JXIP42N1

Para mais informações:

Instagram:

@adote_oficial - ADOTE - Escola e Companhia de Teatro

@giozottino

Celular: +55 67 8117-9379

Trajetória

Atriz, comediante e criadora de conteúdo, Giovanna Zottino tem oito anos de carreira e já participou de espetáculos, shows de stand-up, programas de TV, propagandas e curtas-metragens. Ela passou por vários grupos de teatro em Campo Grande, estrelando comédias, dramas e peças infantis, mas devido à forte veia cômica, seu trabalho é mais pautado na comédia, com criação de personagens humorísticos, escrita voltada para esse gênero e stand-up comedy.

Além disso, Giovanna participou de um reality show de atuação nacional o "Atua ou Surta" na Dia TV e cria conteúdo, mostrando seu trabalho nas redes sociais, onde conquistou um público de 194 mil pessoas no TikTok e 13 mil no Instagram, totalizando 207 mil seguidores, que lhe renderam mais de 2 milhões de curtidas e vários vídeos viralizados.