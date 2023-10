Integra UFMS 2023 inicia programação nesta segunda-feira e deve receber mais de 10 mil pessoas

Reprodução UFMS

O maior evento de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo de Mato Grosso do Sul, o Integra UFMS inicia a programação nesta segunda-feira, 23, com a expectativa de receber mais de 10 mil visitantes na Cidade Universitária. Com palestras, workshops, oficinas e mais de 1,6 mil trabalhos a serem apresentados, o Integra UFMS reúne um público diverso, desde estudantes de graduação e pós-graduação até alunos da Educação Básica.

A programação inicia com a abertura, no Teatro Glauce Rocha, às 9h. O evento dá as boas-vindas aos candidatos com a apresentação de cheerleading, com os grupos Xitigers e Blue Cats. Em seguida, será realizada a palestra destaque, com o diretor do Fórum Espacial Austríaco, dr. Gernot Grömer, que traz o tema “Descobrindo o Desconhecido: Missões Análogas e a Exploração do Planeta Vermelho”. O encontro é aberto ao público e não necessita de inscrição.

No período da tarde, as palestras “Empoderamento Feminino através da Saúde: Cuidados Essenciais para Mulheres", com Ana Jessica dos Santos Sousa (UFMS), “Eu, Cientista? Workshop de orientação de projetos”, com Cybelle Barbosa e Lima Vasconcelos (UFERSA) e “Racismo ambiental e suas manifestações: breves reflexões”, com Lourdes Brazil dos Santos Argueta (UFF), são parte da programação que seguirá das 14h às 17h, no Auditório Jurandir Nogueira, da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia.

A mesa redonda “Promovendo a Saúde Integral na Comunidade Negra: Abordando o Racismo Ambiental, suas Implicações Psicológicas e Estratégias de Resiliência”, também será realizada no mesmo auditório logo após o ciclo de palestras, às 17h.

Para fechar um dia repleto de conhecimento, o workshop “Indústria 4.0 na Celulose: O Futuro da Produção Sustentável”, com os palestrantes Ederson Coelho, Moacyr Angeli, e Kelverson Glauber, da Suzano, promete enriquecer ainda mais a programação científica do evento às 18h no Auditório da Faeng.

Integra UFMS

Realizado desde 2017, o Integra UFMS é o maior evento de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo do estado de Mato Grosso do Sul. As apresentações de trabalhos serão realizadas no Ginásio Moreninho, de 23 a 27 de Outubro.

As atividades da Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec-MS), com alunos das escolas, ocorrem entre os dias 23 e 25, enquanto as apresentações do Integra UFMS, com estudantes da graduação e pós-graduação, entre os dias 25 e 27. Confira a programação completa aqui.