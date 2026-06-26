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Operação da Polícia Civil

Investigação por violência doméstica revela arsenal e termina com prisão em MS

Polícia Civil encontrou revólver, munições de diversos calibres e materiais para recarga durante cumprimento de mandado de busca em propriedade rural

Anibal Placêncio

Publicado em 26/06/2026 às 17:04

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Homem tem 65 anos e foi preso em flagrante / Divulgação

Um homem, de 65 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (25), na região rural de Campo Grande, após a descoberta de um arsenal na propriedade onde reside. A ação da Polícia Civil ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão relacionado a uma investigação por violência doméstica e familiar contra a mulher.

Durante a operação, equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) localizaram, na propriedade rural do idoso, um revólver calibre .38 municiado, uma carabina de pressão, dezenas de munições de diversos calibres e materiais utilizados para recarga. Segundo a Polícia Civil, todo o material era mantido em desacordo com a legislação vigente.

As investigações tiveram início após uma mulher, de 35 anos, registrar boletim de ocorrência no último dia 03 de junho, denunciando o ex-companheiro por ameaças e agressões verbais. Segundo o relato, o relacionamento foi marcado por episódios de comportamento agressivo e desrespeitoso. A vítima informou, ainda, que o homem possuía registro como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e que havia uma arma de fogo no veículo durante uma discussão, situação que aumentou o temor pela própria segurança.

Diante da denúncia, a mulher solicitou medidas protetivas de urgência, enquanto a autoridade policial representou à Justiça pela expedição de mandado de busca e apreensão na residência do investigado.

Conforme a Polícia Civil, foram apreendidas 99 munições intactas e 60 munições deflagradas. O homem recebeu voz de prisão ainda no local e foi encaminhado à 1ª Deam, onde acabou autuado em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, previstos no Estatuto do Desarmamento.

Ainda segundo a Polícia Civil, o investigado é reincidente. Ele já possuía registro por crime relacionado à posse irregular de arma de fogo datado do ano de 2015.


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