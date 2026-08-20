Jovem acadêmica de biomedicina morre após ser atingida por tronco na capital

A jovem Khadyja Gharyb Rocha, de 23 anos / Reprodução/Redes sociais

A jovem Khadyja Gharyb Rocha, de 23 anos, morreu após ser atingida por parte de um tronco de árvore enquanto andava de patinete pela pista de caminhada da Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, no fim da tarde desta quarta-feira (19). Ela estava acompanhada de uma prima no momento do acidente.

A tragédia ocorreu em frente aos quiosques que comercializam água de coco. Khadyja era acadêmica de biomedicina na Uniderp (Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal).

De acordo com informações de sites da capital, testemunhas relataram que não havia vento no momento do acidente. A árvore teria cedido em direção à parte interna da cerca que contorna a reserva e, ao atingir a estrutura de arame, parte do tronco se rompeu e caiu sobre a jovem pouco depois de ela passar pela cobertura de um ponto de ônibus.

Uma médica que passava pelo local iniciou os procedimentos de reanimação. Policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) também auxiliaram no atendimento até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo o tenente Fabrício Vilela, Khadyja sofreu uma parada cardiorrespiratória após ser atingida na cabeça. As equipes realizaram as manobras de reanimação por aproximadamente 40 minutos, mas a jovem não resistiu.

Vítima foi atingida por tronco enquanto andava de patinete pela pista de caminhada da Avenida do Poeta - Paulo Francis/Campo Grande News

Local foi isolado para perícia

Após o acidente, a área precisou ser isolada para o trabalho da perícia, devido ao movimento de pessoas e veículos na região. Equipes de segurança permaneceram no local durante o atendimento e os levantamentos necessários.

O pai da jovem também esteve na área e realizou o reconhecimento da filha.

Em nota, o Governo de Mato Grosso do Sul informou que Khadyja trafegava de patinete quando foi atingida pelo tronco, que caiu sobre a cerca existente no entorno da reserva do Parque Estadual do Prosa. Ainda conforme a publicação, equipes técnicas estão colaborando com os órgãos responsáveis pelo levantamento das informações e pela apuração das circunstâncias da ocorrência.