Jovem atacado por pitbulls pode ter braço amputado na Capital

Paulo Francis, Campo Grande News

O estado de saúde do jovem de 21 anos, atacado por três pitbulls na noite de sábado (12), é considerado gravíssimo e ele pode ter o braço amputado. O ataque ocorreu no Bairro Jóquei Clube, em Campo Grande.

O rapaz está internado na UTI da Santa Casa e passou por duas cirurgias, mas devido à gravidade dos ferimentos, o braço esquerdo pode ser amputado.

Segundo o Campo Grande News, a mãe do rapaz disse que o ataque causou o rompimento de uma artéria no braço esquerdo, o que gerou um coágulo que pode comprometer a recuperação. "Meu filho está em estado grave. Foi decepado por aqueles monstros. Ele está entre a vida e a morte. Está em coma induzido, todo mordido e costurado, correndo o risco de ter o braço amputado. Está muito difícil. Ele é nosso único filho e casou recentemente", desabafou.

Ainda, o jovem também teve a orelha dilacerada e apresenta lesões nos braços, pernas e nádegas. A família agora clama por doações de sangue. Quem puder ajudar, deve procurar o Hemosul e informar que a doação é em nome de Valmir Pereira Lima Junior. São aceitos todos os tipos sanguíneos.

Relembre

O ataque aconteceu por volta das 20h30, quando o rapaz esperava uma pizza na casa de um amigo.

Conforme informações da Polícia Militar, os cães se soltaram e partiram para cima da vítima, causando ferimentos graves.

O dono dos animais é um homem de 60 anos, mas quem atendeu os policiais foi o filho dele, de 20 anos, que contou estar em casa com um amigo no momento do ataque.

