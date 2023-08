Jovem bate moto em árvore e morre em Campo Grande

Divulgação

Jovem de 27 anos morreu na madrugada deste sábado, 12, em um acidente de trânsito na Avenida Nelly Martins, no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande.

Ele pilotava uma motocicleta Yamaha/XT 660. No cruzamento com a Rua Rio Negro, ele perdeu o controle, bateu no canteiro central e acertou uma árvore.

De acordo como boletim de ocorrência, a vítima morreu no local.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito.

Um outro rapaz, que estava na garupa da moto, foi socorrido e levado para a Santa Casa.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.