Jovem de 18 anos morre em confronto com policiais em Campo Grande

Jovem identificado como Otavio Augusto Pereira, de 18 anos, morreu após trocar tiros com policiais na noite desta sexta-feira,7, em uma residência localizada na Travessa Doutor Pereira Leite, Bairro Jardim Samambaia, na Capital.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais receberam informações de um veículo Fiat/Fiorino com queixa de roubos estaria sendo usado para a prática de roubos na região.

Diante das informações, os policiais fizeram rondas e conseguiram localizar o veículo estacionado em frente a uma residência na Travessa Doutor Pereira Leite, onde no dia anterior, a polícia já havia abordado dois suspeitos adulterando os chassis de duas motocicletas furtadas.

Suspeitando que os autores do furto ou da receptação do carro poderiam estar no local, os policiais entraram no imóvel e de pronto encontraram o suspeito no interior da casa e começaram a conversar com ele para esclarecer os fatos. Ao perceber a presença do policial, o jovem efetuou um disparo que ultrapassou a porta da residência.

Segundo o portal TopMidia News, novamente o policial abriu a porta para tentar conversar com o suspeito, que novamente desobedeceu a ordem e efetuou o segundo disparo contra o policial que revidou e atirou duas vezes contra o rapaz que acabou atingido.

Ele foi socorrido por militares do Batalhão de Choque que o encaminhou até uma unidade de saúde do Bairro Tiradentes, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na residência, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, com quatro munições intactas e duas deflagradas, além do veículo Fiat Fiorino com restrição de furto.

Também foram apreendidas diversas peças e motores de veículo automotor com registro de furto