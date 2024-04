Jovem é assassinado com tiro no pescoço

Local onde crime ocorreu / Marcos Maluf, Campo Grande News

O jovem Samuel de Abreu Carvalho, de 23 anos, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (26) com tiro no pescoço. O crime ocorreu no bairro Tiradentes, região leste de Campo Grande, na Rua Bela Cintra.

De acordo com o Campo Grande News, a polícia foi acionada por volta da meia-noite. O Corpo de Bombeiros encontrou a vítima ferida no pescoço por disparo de arma de fogo.

Testemunhas contaram aos policiais que o suspeito estaria dentro um carro VW Fox, de cor prata, mas não conseguiram anotar a placa.

As primeiras informações são de que Samuel é estudante e natural de Corumbá. A família mora na rua onde houve o crime.

Familiares contaram que Samuel estava na conveniência localizada na esquina, perto de onde mora, quando o veículo com o atirador se aproximou. Moradores da região, com medo de se identificar, dizem que o rapaz era usuário de drogas e morava com a mãe e a filha de 3 anos.