Jovem é baleado no rosto por homens que o chamaram em casa

Campo Grande News

Rapaz, de 25 anos, foi alvo de atiradores em frente a casa onde mora na Rua Maria Virgínia Pimentel, situada no Bairro Jardim Campo Alto, durante o fim da noite de segunda-feira (5), em Campo Grande.

A vítima estava em casa quando foi chamada até o portão por duas pessoas em uma Honda CG Titan de cor preta, conforme o Campo Grande News.

Em certo momento, houve discussão e os suspeitos efetuaram quatro disparos de arma de fogo. Dois deles atingiram o jovem na face e na região dos glúteos.

Depois de deflagrar os tiros, os autores fugiram. Equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada por populares, e diante dos ferimentos, a vítima foi encaminhada ao pronto socorro da Santa Casa de Campo Grande.

O estado de saúde do jovem, no entanto, não foi divulgado à imprensa. Além do socorro, equipes da PM (Polícia Militar) e Polícia Civil estiveram no local para preservar a cena do crime. Guarnição fez buscas na tentativa de encontrar os suspeitos dos disparos.

O caso foi registrado como homicídio simples e segue em investigação pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.