Jovem morre afogado em lagoa de Campo Grande

Jovem morreu afogado / Redes Sociais

Jovem que se afogou ao nadar em uma lagoa no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande nessa sexta-feira (20). Ele foi identificado como João Pedro Coelho de Lima Amorim, de 20 anos.

De acordo com as informações do site A Onça, o rapaz teria entrado no local para nadar quando ficou preso no fundo do lago e acabou morrendo afogado. Populares chegaram a pensar ser uma criança que teria se afogado.

A mãe do rapaz voltava do trabalho quando soube do ocorrido.

O local não é cercado e é de fácil acesso, em especial para as crianças que aproveitam o período de férias para irem até o local.