Jovem morre encostado em muro após ser atingido por tiros na Capital

Jovem morreu segurando o celular e encostado em muro / Osmar Veiga, Campo Grande News

O jovem Marcos William da Silva Guido, 27 anos, foi morto a tiros, na manhã deste domingo (3), durante uma festa que ocorria em um espaço de locação, no Bairro Iracy Coelho, em Campo Grande.

Mesmo baleado, ele ainda conseguiu andar cerca de 160 metros e caiu escorado em muro. A vítima morreu segurando seu aparelho celular.

Marcos foi atingido com dois tiros, um acertou a região da costela e o outro na coxa, conforme o Campo Grande News.

As testemunhas que estavam no local da festa disseram que Marcos estava sentado na beira da piscina, no momento em que foi atingido.

Um rapaz que não se identificou informou ainda, que o crime ocorreu após Marcos dar um tapa no rosto de outro convidado do evento.

A polícia foi até o espaço de festa, mas o local estava fechado e o proprietário não foi localizado.

A família de Marcos esteve na rua onde o corpo foi encontrado e bastante abalada, a mãe do rapaz chorava e dizia "eu falei para você não ir, você tem uma filha para cuidar".

A ex-sogra do rapaz contou que ele deixou uma filha de sete anos. Ontem (2) ele teria ligado para a criança e avisado que hoje a buscaria para passar o dia com ele.

De acordo com uma vizinha do local onde o crime ocorreu, por volta das 5h de hoje, ela escutou barulho de três tiros. A moradora informou ainda que a vítima participava de festa no espaço de eventos com 40 pessoas.

Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento da área e aguardam a chegada da perícia e Polícia Civil.

Policiais da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) também estiveram no local.

O corpo do jovem foi coberto por um lençol branco e várias pessoas se aglomeraram na rua para ver a cena.

Segundo a Polícia Militar, Marcos William saiu do presídio há três dias.

Ele tinha passagens por roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo.