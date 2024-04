Jovem morre na hora ao bater moto em meio-fio

Kamila Alcântara, Campo Grande News

O jovem motociclista Carlos Eduardo Freitas de Melo, de 19 anos, morreu ao colidir a moto que conduzia no meio-fio e, na sequência, ser arremessado contra um poste, na manhã deste sábado (27). O acidente aconteceu na Avenida Lúdio Martins Coelho, entre os bairros Oliveira e Caiçara, em Campo Grande.

Segundo o Campo Grande News, o delegado Felipe Machado, atendeu a ocorrência e disse que tudo indica que Carlos Eduardo perdeu o controle da moto Honda Fan ao passar por uma curva, no sentido do bairro ao centro. Ele bateu no meio-fio e o corpo foi arremessado contra o poste.

O capacete saiu da cabeça da vítima e a moto parou a cerca de 28 metros do local da batida. Carlos Eduardo morreu na hora, sem chance de socorro.

As polícias Civil e Militar estiveram na local, assim como a perícia.