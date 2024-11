Jovem motociclista morre ao bater de frente com carro em Campo Grande

Osmar Veiga, Campo Grande News

Um motociclista de aproximadamente 20 anos, ainda não identificado, morreu na madrugada deste domingo (3),após invadir a contramão da Avenida Presidente Ernesto Geisel em Campo Grande, e bater de frente com um carro Chevrolet Prisma.

O acidente ocorreu por volta das 4h30, quase esquina com a Avenida Manoel da Costa Lima, sentido ao bairro.

Segundo o Campo Grande News, o piloto da moto estava com um outro rapaz na garupa. O passageiro foi socorrido em estado grave por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa.

De acordo com um familiar do motorista do carro, o homem de 34 anos foi encaminhado ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) sentindo dores no corpo.

Conforme o rapaz que preferiu não se identificar, no momento da batida, o condutor estava voltando para casa e tinha acabado de fechar a tabacaria que é dono e fica na região.

O rapaz informou ainda que com o impacto da batida, o garupa da moto foi arremessado. O condutor sofreu diversas fraturas e morreu no local.

Policiais do BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), equipes da Polícia Civil e perícia estiveram no local. O corpo da vítima foi recolhido pela funerária.