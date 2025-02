Juiz condena deputado por lavagem de dinheiro

Divulgação TJMS

A 1ª Vara Criminal de Campo Grande condenou um deputado estadual de Mato Grosso do Sul e mais duas pessoas por lavagem de dinheiro e organização criminosa.

O deputado e uma mulher receberam 8 anos de reclusão em regime semiaberto e 26 dias-multa, enquanto o terceiro envolvido foi condenado a 7 anos e 6 meses, com 25 dias-multa. A sentença foi proferida em 20 de fevereiro pelo juiz Roberto Ferreira Filho.

Metade dos valores apreendidos será revertida ao Estado. O deputado teve bens confiscados durante as investigações. A denúncia envolvia 16 pessoas por lavagem de dinheiro, organização criminosa e exploração do jogo do bicho.

A investigação apontou que a empresa Pantanal Cap era usada para ocultar dinheiro do jogo do bicho. Testemunhas e documentos indicam que a empresa mesclava recursos lícitos e ilícitos, com repasses suspeitos à Cruz Vermelha.

O juiz considerou que o grupo operou por pelo menos 18 meses, aplicando agravantes da Lei de Lavagem de Capitais. O irmão do deputado, já condenado por outros crimes, foi absolvido por falta de provas, assim como outros denunciados, que atuavam apenas como empregados do jogo do bicho.

O deputado negou envolvimento, mas evidências apontaram seu papel na organização.

A decisão destacou a mistura de dinheiro da Pantanal Cap com apostas ilegais. Além disso, os valores movimentados em espécie e os altos repasses à Cruz Vermelha durante a pandemia reforçaram as suspeitas de lavagem de dinheiro.

*Com informações do TJMS

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!